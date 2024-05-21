В Екатеринбурге получил приговор угонщик машины скорой помощи

Подсудимому назначили наказание в виде 2,5 года принудительных работ с удержанием 15% зарплаты в доход государства. Приговор не вступил в законную силу. Об этом сообщила пресс-служба правительства Свердловской области.
Местного жителя 1989 года рождения Александра Р. признали виновным по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон).
Суд установил, что утром 31 декабря 2022 года пьяный Р. вызвал бригаду скорой медпомощи для своей девушки, которая накануне травмировала голову.
Бригада скорой помощи прибыла к дому злоумышленника, расположенному в переулке Рижскому, оказала медпомощь девушке и приняла решение о ее госпитализации.
Р. намеревался проехать в больницу как сопровождающий, ему в этом отказали. В итоге он поругался с водителем машины скорой помощи и в процессе ссоры показал водителю предмет, похожий на пистолет.
Злоумышленник под угрозой применения оружия вытолкнул водителя из машины и сам сел за руль автомобиля скорой медпомощи «Мерседес Бенц». На этой машине он проехал до остановки «Больница № 24» на перекрестке Московской и переулка Рижского. На этом месте он остановил автомобиль.
Как сообщалось ранее, в Екатеринбурге инспекторы ДПС задержали 16-летнего школьника, который угнал ВАЗ-2110. Машину заметили на улице Реактивной. Водитель не остановился по требованию инспектора ДПС и продолжил движение ТС. В итоге погони машину задержали в переулке Базовом.