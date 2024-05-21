В Екатеринбурге получил приговор угонщик машины скорой помощи

Злоумышленник под угрозой применения оружия вытолкнул водителя из машины и сам сел за руль автомобиля скорой медпомощи «Мерседес Бенц». На этой машине он проехал до остановки «Больница № 24» на перекрестке Московской и переулка Рижского. На этом месте он остановил автомобиль.