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В Челябинской области легковушку раздавило пассажирским поездом

Столкновение пассажирского состава и «Нивы» произошло утром 21 мая на перегоне «Чурилово-Потанино».

Источник: МК.RU Челябинск

Столкновение пассажирского состава и «Нивы» произошло утром 21 мая на перегоне «Чурилово-Потанино».

На месте ЧП в настоящее время работают следователи Центрального МСУТ СК России. По предварительным данным, ВАЗ 2121 оказался рядом с железнодорожными путями. В это время через перегон проезжал пассажирский поезд No230 «Анапа — Северо-Байкальск». В межрегиональном следственном управлении на транспорте сообщили, что машинист пытался экстренно остановить состав, но избежать столкновения не удалось.

В ведомстве сообщили, что водитель успел выскочить из машины, поэтому происшествие обошлось без пострадавших.

«Задержка движения составила около одного часа. Инфраструктура железнодорожного транспорта не повреждена», — прокомментировали в пресс-службе Центрального МСУТ СК России.

Следователи выясняются обстоятельства ЧП и проводят проверку по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта». Кроме того, собственную проверку организовала Челябинская транспортная прокуратура.