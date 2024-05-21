В Челябинской области легковушку раздавило пассажирским поездом

На месте ЧП в настоящее время работают следователи Центрального МСУТ СК России. По предварительным данным, ВАЗ 2121 оказался рядом с железнодорожными путями. В это время через перегон проезжал пассажирский поезд No230 «Анапа — Северо-Байкальск». В межрегиональном следственном управлении на транспорте сообщили, что машинист пытался экстренно остановить состав, но избежать столкновения не удалось.