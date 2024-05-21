Задержан водитель, сбивший 4-летнего ребенка на тротуаре в Петербурге

ДТП произошло 20 мая около 13 часов. По версии полиции, «Газель» в «кармане» при повороте направо во двор сбила 4-летнего мальчика, ехавшего по тротуару на самокате. С ним была мама. ДТП попало на видео. Ребёнка доставили в реанимацию в состоянии клинической смерти, спасти его не удалось.