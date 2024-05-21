В Башкирии разъяренная корова насмерть забодала хозяйку

Как сообщили в газете «На земле Салавата», 74-летняя пенсионерка пошла доить корову, которая недавно отелилась. Женщина стала обходить животное и внезапно получила удар рогами в бок. От резкой боли пожилая женщина упала, а корова, словно взбесившись, стала топтать пенсионерку копытами и пыталась забодать рогами.