В Башкирии разъяренная корова насмерть забодала хозяйку. Трагедия произошла в деревне Селивановке Абзелиловского района.
Как сообщили в газете «На земле Салавата», 74-летняя пенсионерка пошла доить корову, которая недавно отелилась. Женщина стала обходить животное и внезапно получила удар рогами в бок. От резкой боли пожилая женщина упала, а корова, словно взбесившись, стала топтать пенсионерку копытами и пыталась забодать рогами.
Сын женщины услышал крики и спас ее от разъяренного животного. Дома пенсионерка потеряла сознание. Приехавшая скорая помощь констатировала ее смерть.