В Ташкенте очередным трем преступникам присудили от пяти до семи с половиной лет колонии

Решением Чиланзарского районного суда по уголовным делам от 8 мая объявлен приговор 31-летнему Умиджону Оринову за хулиганство, совершенное группой лиц и с применением холодного оружия и незаконный выезд за границу или незаконный въезд в Узбекистан (статьи 277 и 223 Уголовного кодекса). Ему предстоит провести в тюрьме шесть лет, одиннадцать месяцев и двадцать восемь суток.