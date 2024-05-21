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В Ташкенте очередным трем преступникам присудили от пяти до семи с половиной лет колонии

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В ГУВД Ташкента сообщили об очередных приговорах, вынесенных трем преступникам, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Приговором Шайхантахурского районного суда от 15 апреля 37-летний Азлархан Мухамеджанов признан виновным по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 166 (грабеж, совершенный в особо крупном размере особо опасным рецидивистом) Уголовного кодекса. Его приговорили к пяти годам лишения свободы.

Решением Мирзо-Улугбекского районного суда от 6 мая 31-летний Суннатулла Холмурадов признан виновным по части 2 статьи 104 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК и приговорен к лишению свободы на семь с половиной лет.

Решением Чиланзарского районного суда по уголовным делам от 8 мая объявлен приговор 31-летнему Умиджону Оринову за хулиганство, совершенное группой лиц и с применением холодного оружия и незаконный выезд за границу или незаконный въезд в Узбекистан (статьи 277 и 223 Уголовного кодекса). Ему предстоит провести в тюрьме шесть лет, одиннадцать месяцев и двадцать восемь суток.