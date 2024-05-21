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Возгорание произошло на северо-востоке Москвы

В районе Бибирево Северо-Восточного административного округа столицы произошло возгорание. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Уточняется, что огонь разгорелся в административном здании. Инцидент произошел по адресу улица Плещеева, дом № 4, корпус 1. Площадь пожара составила 40 квадратных метров.

Другие подробности происшествия не приводятся.

20 мая произошло возгорание на Краснодарской улице в ресторане «Ашкым». До момента прибытия экстренных служб на место происшествия из заведения было эвакуировано 12 человек. На площади 50 «квадратов» произошло частичное обрушение кровли.

Позднее пожар в ресторане локализовали на площади 350 квадратных метров. Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало. В тушении здания были задействованы 54 специалиста и 16 единиц техники. Вечером 20 мая возгорание было ликвидировано.

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