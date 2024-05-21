Возгорание произошло на северо-востоке Москвы

Уточняется, что огонь разгорелся в административном здании. Инцидент произошел по адресу улица Плещеева, дом № 4, корпус 1. Площадь пожара составила 40 квадратных метров.
Другие подробности происшествия не приводятся.
20 мая произошло возгорание на Краснодарской улице в ресторане «Ашкым». До момента прибытия экстренных служб на место происшествия из заведения было эвакуировано 12 человек. На площади 50 «квадратов» произошло частичное обрушение кровли.
Позднее пожар в ресторане локализовали на площади 350 квадратных метров. Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало. В тушении здания были задействованы 54 специалиста и 16 единиц техники. Вечером 20 мая возгорание было ликвидировано.