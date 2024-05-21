Новосибирские полицейские задержали вахтовика в наркотическом опьянении

В аэропорту Толмачево транспортные полицейские задержали вахтовика с пятью граммами наркотиков. На мужчину обратили внимание из-за его странного поведения.
Правоохранители заметили у стойки регистрации 43-летнего мужчину с признаками опьянения. Его задержали и доставили в дежурную часть. Во время досмотра у задержанного обнаружили пакет с наркотическим веществом.
— Мужчина рассказал, что планировал лететь в Иркутск для вахтовой работы, но опоздал на рейс. В туалете он употребил часть наркотиков и отправился за новым билетом, — уточнили в пресс-службе транспортной полиции Сибири.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело за приобретение и хранение наркотиков.