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Новосибирские полицейские задержали вахтовика в наркотическом опьянении

При досмотре у него обнаружили 5 граммов наркотиков.

Источник: ГУ МВД

В аэропорту Толмачево транспортные полицейские задержали вахтовика с пятью граммами наркотиков. На мужчину обратили внимание из-за его странного поведения.

Правоохранители заметили у стойки регистрации 43-летнего мужчину с признаками опьянения. Его задержали и доставили в дежурную часть. Во время досмотра у задержанного обнаружили пакет с наркотическим веществом.

— Мужчина рассказал, что планировал лететь в Иркутск для вахтовой работы, но опоздал на рейс. В туалете он употребил часть наркотиков и отправился за новым билетом, — уточнили в пресс-службе транспортной полиции Сибири.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело за приобретение и хранение наркотиков.