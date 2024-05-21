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Омич после ссоры с женой на глазах ребёнка убил кошку

Тело животного он бросил собаке, надеясь, что та продолжит расправу, но собака оказалась благороднее человека.

Источник: Om1.ru

В Омской области будут судить 30-летнего жителя Павлоградского района. Как стало известно участковому, мужчина убил кошку на глазах ребёнка.

По версии полиции, расправе предшествовала семейная ссора на почве ревности. 30-летний мужчина поссорился со своей 42-летней сожительницей и из мести в присутствии 12-летней падчерицы пнул кошку, а затем добил её руками. Тело питомца он затем бросил к будке собаки, рассчитывая, что пёс раздерёт останки. Но собака повела себя благороднее человека.

Тело кошки было изъято участковым и направлено на ветеринарную экспертизу. После этого в отношении сельчанина было возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животным в присутствии малолетнего». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.