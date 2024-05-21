Омич после ссоры с женой на глазах ребёнка убил кошку

По версии полиции, расправе предшествовала семейная ссора на почве ревности. 30-летний мужчина поссорился со своей 42-летней сожительницей и из мести в присутствии 12-летней падчерицы пнул кошку, а затем добил её руками. Тело питомца он затем бросил к будке собаки, рассчитывая, что пёс раздерёт останки. Но собака повела себя благороднее человека.