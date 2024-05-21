В полиции рассказали подробности ДТП со сгоревшими фурами в Пермском крае

Как сообщили в ведомстве, авария случилась около 20:00 на 465 километре автодороги в направлении Нытвы. Автомобиль КамАЗ остановился перед участком, на котором проводились дорожные работы. Грузовик МАЗ, который следовал за машиной, не успел затормозить и врезался в автомобиль «Мерседес», который отбросило вправо. После этого он столкнулся с КамАЗом и въехал в его бензобак, из-за чего произошло возгорание. Фуры сгорели.