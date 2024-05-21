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В полиции рассказали подробности ДТП со сгоревшими фурами в Пермском крае

Инцидент произошёл под Краснокамском.

Источник: Аргументы и факты

Полиция рассказала сайту perm.aif.ru подробности ДТП, в котором сгорели три фуры, в Пермском крае.

Речь идёт об инциденте, который произошёл 20 мая. Очевидцы рассказали об аварии на трассе под Краснокамском. Сообщалось, что в ДТП сгорели три фуры. Сайт perm.aif.ru запросил информацию о происшествии в ГУ МВД России по Пермскому краю.

Как сообщили в ведомстве, авария случилась около 20:00 на 465 километре автодороги в направлении Нытвы. Автомобиль КамАЗ остановился перед участком, на котором проводились дорожные работы. Грузовик МАЗ, который следовал за машиной, не успел затормозить и врезался в автомобиль «Мерседес», который отбросило вправо. После этого он столкнулся с КамАЗом и въехал в его бензобак, из-за чего произошло возгорание. Фуры сгорели.

В ГУ МВД России по Пермскому краю отметили, что в происшествии никто не пострадал. На данный момент устанавливаются обстоятельства аварии.