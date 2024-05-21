В Екатеринбурге расклеили фальшивые афиши концерта рэпера Гуфа

— Ни мы, ни представители артиста не имеем отношения к данным афишам. Это мошенники. Актуальные концерты есть у нас в афише на сайте, а еще больше — в нашем ВК. Покупайте билеты только на официальных ресурсах, — отметили в «Свободе».