В Екатеринбурге расклеили фальшивые афиши концерта рэпера Гуфа

В Екатеринбурге заметили фальшивые афиши концерта рэпера Гуфа. Фанатов музыканта просят перейти по QR-коду и оплатить несуществующие билеты. Об этом сообщает читатель «КП-Екатеринбург».
Мошенники анонсируют концерт, который якобы состоится 14 июня в концерт-холле «Свобода». Однако представители площадки уже опровергли информацию о концерте рэпера.
— Ни мы, ни представители артиста не имеем отношения к данным афишам. Это мошенники. Актуальные концерты есть у нас в афише на сайте, а еще больше — в нашем ВК. Покупайте билеты только на официальных ресурсах, — отметили в «Свободе».
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге во второй раз перенесли концерт Стаса Михайлова. Артист выступит 26 октября вместо 21 мая. Все купленные горожанами билеты останутся действительными. Если же у зрителей не получится посетить концерт осенью, они могут обменять билет на деньги.
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