Суд арестовал автомобили и мотоцикл замминистра обороны Иванова

Речь идет о минивэне Mercedes-Benz V-класса и внедорожнике Chevrolet Suburban. Эти автомобили были указаны в декларации Иванова за 2019 год. Оба автомобиля в феврале 2023 года перешли его бывшей жене. В апреле, по данным РИА Новости, Светлана Иванова выставила внедорожник на продажу после ДТП.