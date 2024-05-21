Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд арестовал автомобили и мотоцикл замминистра обороны Иванова

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Суд арестовал принадлежавшие замминистра обороны РФ Тимуру Иванову два люксовых автомобиля и мотоцикл, выяснил корреспондент РИА Новости на основе открытых баз данных.

Источник: © РИА Новости

Речь идет о минивэне Mercedes-Benz V-класса и внедорожнике Chevrolet Suburban. Эти автомобили были указаны в декларации Иванова за 2019 год. Оба автомобиля в феврале 2023 года перешли его бывшей жене. В апреле, по данным РИА Новости, Светлана Иванова выставила внедорожник на продажу после ДТП.

Согласно сервису Avtoface, на обе машины наложены ограничения. Под ограничения также попал спортивный мотоцикл MV Agusta, который Иванов в 2022 году переоформил на своего отца. Мотоцикл у Иванова, согласно декларациям о доходах, появился в 2019 году.

Как следует из базы данных столичных судов общей юрисдикции, ходатайство о наложении в рамках уголовного дела ареста на имущество было удовлетворено Басманным судом Москвы 8 мая. При этом номер дела в картотеке совпадает с номером постановления, указанного при проверке через вышеуказанный сервис наложенных ограничений на автомобили и мотоцикл, принадлежавшие Иванову.

Иванову, курировавшему в Минобороны работу военно-строительного комплекса, предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере, он арестован до 23 июня. Следствие полагает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства.

По информации его адвоката Мурада Мусаева, Иванову вменяются взятки на сумму около 1 миллиарда рублей, он временно отстранен от должности.