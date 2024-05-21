К бывшему помощнику экс-депутата Рашкина пришли с обысками

В феврале ФСБ сообщала, что против Пономарева возбуждено уголовное дело по нескольким статьям — по ст. 275 (госизмена в виде перехода на сторону противника), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации), ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), п. «в» ч. 2 ст. 280.4 (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности России) УК. Как заявляла спецслужба, политик состоит в легионе «Свобода России» и был на заводе «Азовсталь» весной 2022 года, где призывал бойцов «Азова» не отступать из Мариуполя. До этого на экс-депутата завели дело о фейках об армии (ст. 207.3 УК), его заочно арестовали и объявили в розыск. Еще одно дело против него было связано с «осуществлением деятельности иностранной организации, признанной в России нежелательной». Телеграм-канал Baza писал, что речь идет об участии политика в «Съезде народных депутатов».