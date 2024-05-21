Доброволец из Серова погиб в спецоперации

Он погиб в зоне спецоперации. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Серовского городского округа.
Александр Казаков в январе 2024 года добровольно заключил контракт для участия в СВО. Погиб 28 февраля 2024 года при освобождении населенного пункта Красногоровка ДНР. Награжден Орденом Мужества посмертно.
«Службу нёс достойно, с честью выполнял поставленные задачи», — добавили в администрации.
С Александром Казаковым простятся 21 мая в ритуальном зале муниципальной похоронной службы «Прощание» (улица Карбышева, 15А). Начало в 12:00.
«МК-Урал» ранее писал, что 15 января в Серове простились с 38-летним местным жителем Евгением Куртеевым, который погиб в спецоперации.
Евгений Куртеев работал на металлургических предприятиях. В июле 2022 года он добровольно отправился в зону спецоперации. Участвовал в освобождении Артемовска ДНР. За боевые заслуги награжден медалью «За отвагу».