Пес укусил женщину, разнимавшую потасовку собак в Гродно

Женщину укусила собака, которая сцепилась с ее псом на прогулке. Подробности рассказал телеграм-канал «102.Неман» УВД Гродненского облисполкома.
Инцидент с собаками произошел в областном центре вечером 20 мая. На улице Болдина женщина выгуливала свою собаку около 20.00 часов. Внезапно на питомца гродненки напала собака мужчины, проходившего рядом.
Женщина принялась разнимать потасовку собак и ее укусили. Гродненку доставили в больницу на машине скорой медицинской помощи для обследования. Уточняется, что опасных для жизни повреждений она не получила.
Милиция разбирается в происшествии.