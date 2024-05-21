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В Петербурге электросамокат сбил 88-летнюю блокадницу

Жительница блокадного Ленинграда пострадала от наезда электросамоката. 88-летняя пенсионерка обратилась за медицинской помощью накануне вечером. Об этом стало известно «Фонтанке» 21 мая.

Проживающая на проспекте Тореза женщина в результате ДТП отделалась ушибами и ссадинами. Пожилая петербурженка не смогла устоять и упала на асфальт. Несмотря на то, что серьезных травм пенсионерка не получила, за ее состоянием решили последить врачи Елизаветинской больницы.

В этом сезоне полиция Петербурга плотно занялась проблемой электросамокатов на тротуарах города. По мнению представителей правопорядка, из-за СИМ растет число ДТП с участием пешеходов и не только. Последняя резонансная авария произошла на Московском шоссе, в реанимации оказалась 33-летняя петербурженка, возбуждено уголовное дело.

В городе проходят рейды, самокаты изымают и отправляют на стоянку. Одна из них расположена в Металлострое.