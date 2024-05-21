В Петербурге электросамокат сбил 88-летнюю блокадницу

Проживающая на проспекте Тореза женщина в результате ДТП отделалась ушибами и ссадинами. Пожилая петербурженка не смогла устоять и упала на асфальт. Несмотря на то, что серьезных травм пенсионерка не получила, за ее состоянием решили последить врачи Елизаветинской больницы.