В зоне СВО погиб сотрудник водоканала Сочи Данил Анкудинов.
Как сообщили в телеграм-канале сочинского водоканала, Данил принял решение в ноябре 2023 года отправиться добровольцем на спецоперацию.
27 января он перестал выходить на связь и был признан без вести пропавшим. В начале мая Данил Анкудинов был опознан в числе бойцов, погибших во время вражеской атаки.
На предприятии в Сочи мужчина работал слесарем-ремонтником пятого разряда. В апреле ему исполнилось бы 26 лет. У Анкудинова остались жена и маленький ребенок.
Руководство и коллектив водоканала выразили глубокие соболезнования родным и близким Данила Николаевича.