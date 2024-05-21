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В зоне СВО погиб сотрудник водоканала Сочи Данил Анкудинов

Мужчина отправился на спецоперацию добровольцем в ноябре 2023 года.

Источник: Сочи Водоканал

В зоне СВО погиб сотрудник водоканала Сочи Данил Анкудинов.

Как сообщили в телеграм-канале сочинского водоканала, Данил принял решение в ноябре 2023 года отправиться добровольцем на спецоперацию.

27 января он перестал выходить на связь и был признан без вести пропавшим. В начале мая Данил Анкудинов был опознан в числе бойцов, погибших во время вражеской атаки.

На предприятии в Сочи мужчина работал слесарем-ремонтником пятого разряда. В апреле ему исполнилось бы 26 лет. У Анкудинова остались жена и маленький ребенок.

Руководство и коллектив водоканала выразили глубокие соболезнования родным и близким Данила Николаевича.