Под Волгоградом в массовом ДТП пострадал 9-летний мальчик

Накануне, 20 мая, в массовом ДТП в Волгоградской области пострадал 9-летний ребенок. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, авария произошла в Михайловке примерно в 18.10 часов на улице Гоголя. В вечернее время 44-летний водитель за рулем «Лады Гранты» нарушил ПДД.