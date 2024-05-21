Под Волгоградом в массовом ДТП пострадал 9-летний мальчик

Накануне, 20 мая, в массовом ДТП в Волгоградской области пострадал 9-летний ребенок. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, авария произошла в Михайловке примерно в 18.10 часов на улице Гоголя. В вечернее время 44-летний водитель за рулем «Лады Гранты» нарушил ПДД.
— Напротив дома № 12 не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем «Рено Логан», который от удара совершил столкновение с автомобилем «Лада Калина», — уточнили в полиции региона.
Травмы получил пассажир «Рено». Его увезли в места происшествия в медучреждение. Добавим, что за минувшие сутки в ДТП также пострадали дети 6 и 9 лет.