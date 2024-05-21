13-летний байкер попал в ДТП с «Хендэ Солярис» под Воронежем

В понедельник около 20.15 на улице Славянской в селе Новая Усмань произошла авария с участием 13-летнего подростка. Юноша, не имея водительских прав, сел за руль питбайка «Кайо». Выезжая со второстепенной дороги на главную, он нарушил правила дорожного движения и спровоцировал ДТП, столкнувшись с автомобилем «Хендэ Солярис» под управлением 37-летнего местного жителя.
В результате аварии юный байкер получил травмы и оказался в больнице. В обстоятельствах и причинах ДТП разбираются сотрудники Госавтоинспекции.
За прошедшие сутки, по данным ГУБДД, на дорогах области произошло 97 ДТП, в том числе 69 — в Воронеже. В трех авариях пострадали два человека, еще двое погибли.