13-летний байкер попал в ДТП с «Хендэ Солярис» под Воронежем

В понедельник около 20.15 на улице Славянской в селе Новая Усмань произошла авария с участием 13-летнего подростка. Юноша, не имея водительских прав, сел за руль питбайка «Кайо». Выезжая со второстепенной дороги на главную, он нарушил правила дорожного движения и спровоцировал ДТП, столкнувшись с автомобилем «Хендэ Солярис» под управлением 37-летнего местного жителя.