Ростовский суд отклонил апелляцию экс-депутата Варшавского, которого осудили почти на 8 лет колонии

«Суд постановил апелляционную жалобу оставить без удовлетворения», — цитирует источник судью.
Напомним, что в конце февраля Ленинский районный суд вынес обвинительный приговор Варшавскому за покушение на хищение денежных средств Россельхозбанка при строительстве волгодонского завода «ДонБиоТех» и злоупотребление полномочиями. Было установлено, что бизнесмен предоставил в банк ложные сведения и пытался украсть больше 10 млн бюджетных рублей.
До уголовного преследования в Ростовской области бизнесмену принадлежали несколько шахт, два завода, свинокомплексы, предприятия по переработке мяса, торговые предприятия и банк. До признания его банкротом в 2022 году Варшавский считался одним из самых богатых предпринимателей в Ростовской области.