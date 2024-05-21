Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростовский суд отклонил апелляцию экс-депутата Варшавского, которого осудили почти на 8 лет колонии

Ростовская область, 21 мая 2024. DON24.RU. Ростовский областной суд отклонил апелляцию экс-депутата Госдумы и предпринимателя Вадима Варшавского, которого ранее приговорили к семи годам и 10 месяцам колонии. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд постановил апелляционную жалобу оставить без удовлетворения», — цитирует источник судью.

Напомним, что в конце февраля Ленинский районный суд вынес обвинительный приговор Варшавскому за покушение на хищение денежных средств Россельхозбанка при строительстве волгодонского завода «ДонБиоТех» и злоупотребление полномочиями. Было установлено, что бизнесмен предоставил в банк ложные сведения и пытался украсть больше 10 млн бюджетных рублей.

До уголовного преследования в Ростовской области бизнесмену принадлежали несколько шахт, два завода, свинокомплексы, предприятия по переработке мяса, торговые предприятия и банк. До признания его банкротом в 2022 году Варшавский считался одним из самых богатых предпринимателей в Ростовской области.