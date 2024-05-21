Ростовский суд отклонил апелляцию экс-депутата Варшавского, которого осудили почти на 8 лет колонии

До уголовного преследования в Ростовской области бизнесмену принадлежали несколько шахт, два завода, свинокомплексы, предприятия по переработке мяса, торговые предприятия и банк. До признания его банкротом в 2022 году Варшавский считался одним из самых богатых предпринимателей в Ростовской области.