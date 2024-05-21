В Башкирии пропали друзья-подростки Тимур Юмагужин и Айдар Хабибрахманов

В Башкирии пропали два подростка — 15-летний Тимур Юмагужин и 16-летний Айдар Хабибрахманов. Об исчезновении юношей из Уфы сообщили волонтеры «БашРегионСпас» в социальных сетях.
По информации поисковиков, подростки ушли из дома 20 мая и не вернулись. Волонтеры предполагают, что мальчики могут быть в любом из районов города и Башкирии.
Приметы Тимура Юмагужина: рост 170 см, среднего телосложения, черные волосы, карие глаза. В день пропажи был одет в коричнево-бежевую толстовку, белую футболку, черные штаны и черные кроссовки.
Приметы Айдар Хабибрахманова: рост 178 см, среднего телосложения, светло-русые волосы, голубые глаза. На подростке были черная толстовка, белая футболка, серые джинсы и черные кроссовки.
Если вам что-либо известно о местонахождении юных уфимцев, просьба звонить 8−937−3−102−112.