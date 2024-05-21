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Жительницу Волгоградской области обвиняют в убийстве сожителя

40-летней женщине предъявлено обвинение по ч.1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Источник: Волгоградская правда

Согласно версии следствия, 16 мая текущего года вечером между женщиной и ее 50-летним сожителем на территории частного дома по ул. Краснозоринской в поселке Красные Зори Быковского района случился конфликт.

Как сообщает СУ СКР по региону, в ходе ссоры обвиняемая, вооружившись ножом, ударила мужчину два раза в подключичную область и один раз в бедро. От полученных травм тот скончался на месте происшествия.

Сейчас проводится комплекс процессуальных и следственных действий для закрепления доказательственной базы.