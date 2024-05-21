На стройплощадке у Волхонского шоссе проверили более 700 мигрантов. Треть из них уехали с полицией

На территории Ломоносовского района Ленобласти в рамках профилактического рейда по соблюдению миграционного законодательства проверили более 700 мигрантов. Части из них теперь грозит выдворение. Подробности 21 мая сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.
Полиция во взаимодействии с сотрудниками Росгвардии нагрянула на стройплощадки, склады и в общежития, расположенные в районе Волхонского шоссе. Четверть из общего числа выявленных граждан оказались иностранцами.
«Большинство мигрантов находились на территории региона легально, но у трети проверенных иностранных граждан были выявлены нарушения миграционного законодательства, в связи с чем их доставили в отделы полиции для привлечения к административной ответственности», — говорится в сообщении.
Приезжим с наиболее грубыми нарушениями будет грозить выдворение. Въезд на территорию России им будет запрещен в течение нескольких лет.
Ранее «Фонтанка» писала о результатах рейда на складе Ozon в Подмосковье. В результате проверки 115 иностранцев будут выдворены с территории России.