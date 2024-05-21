Градозащитника Олега Мухина задержали в Петербурге

В Петербурге полиция задержала известного градозащитника Олега Мухина. Мужчина выходил из дома, но встретил страж правопорядка, у которых появились к активисту вопросы. Об этом сообщили в Telegram-канале «SOS СПб Снос».
— Олега Мухина задержал уголовный розыск. Везут в Московское РУВД (вероятно, речь идет об УМВД по Московскому району, — прим.ред.), — говорится в сообщении активистов.
Что стало причиной задержания, неизвестно. Информация выясняется.
По словам активистов, против Мухина составили протокол по второй части статьи 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга…»). Вероятной причиной для этого могла стать акция у бывшего мясокомбината. В ближайшее время Мухина доставят в Московский районный суд.
Напомним, Мухин является известным в Петербурге градозащитником. Он участвовал во многих акциях, одна из которых была посвящена борьбе против изменений в закон «об охранных зонах». Более того, активисту также удавалось привлечь внимание главы Следственного комитета России к проблеме сноса исторических зданий.