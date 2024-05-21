Градозащитника Олега Мухина задержали в Петербурге

Напомним, Мухин является известным в Петербурге градозащитником. Он участвовал во многих акциях, одна из которых была посвящена борьбе против изменений в закон «об охранных зонах». Более того, активисту также удавалось привлечь внимание главы Следственного комитета России к проблеме сноса исторических зданий.