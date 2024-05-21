Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пострадавший в аэропорту Екатеринбурга находится в тяжелом состоянии

Больница № 36: техник, на которого наехал самолет, находится в тяжелом состоянии.

Источник: © РИА Новости

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая — РИА Новости. Техник, на которого наехал самолет в екатеринбургском аэропорту «Кольцово», находится в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской больницы № 36.

«Пациент в тяжелом состоянии. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Пока это вся информация», — сказала собеседница агентства.

По данным местных СМИ, мужчине ампутировали ногу, в пресс-службе горбольницы вопрос об ампутации оставили без ответа.

Уральская транспортная прокуратура 19 мая информировала, что самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», вылетавший из Екатеринбурга в Бишкек, во время руления наехал на техника по выпуску воздушного судна. Мужчина с травмой ноги госпитализирован в больницу, была организована проверка. Как уточняли РИА Новости в пресс-службе «Кольцово», пострадавший — сотрудник «Уральских авиалиний».

Как отмечали в пресс-службе перевозчика, экипаж самолета был отстранен от работы, что является «стандартной процедурой при проведении расследования авиационного инцидента».