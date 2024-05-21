Пострадавший в аэропорту Екатеринбурга находится в тяжелом состоянии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая — РИА Новости. Техник, на которого наехал самолет в екатеринбургском аэропорту «Кольцово», находится в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской больницы № 36.
«Пациент в тяжелом состоянии. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Пока это вся информация», — сказала собеседница агентства.
По данным местных СМИ, мужчине ампутировали ногу, в пресс-службе горбольницы вопрос об ампутации оставили без ответа.
Уральская транспортная прокуратура 19 мая информировала, что самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», вылетавший из Екатеринбурга в Бишкек, во время руления наехал на техника по выпуску воздушного судна. Мужчина с травмой ноги госпитализирован в больницу, была организована проверка. Как уточняли РИА Новости в пресс-службе «Кольцово», пострадавший — сотрудник «Уральских авиалиний».
Как отмечали в пресс-службе перевозчика, экипаж самолета был отстранен от работы, что является «стандартной процедурой при проведении расследования авиационного инцидента».