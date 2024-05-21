В Новороссийске свыше 50 многоквартирных домов остались без воды из-за аварии

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Новороссийска, отключение коснулось следующих адресов:



— Ул. Героев Десантников: дома № 67, 95, 97;



-Ул. Куникова: дома № 102, 104, 52А, 54, 56, 58, 58А, 60, 62, 62А, 64, 64А, 66, 66А, 92, 92А, 92Б, 94;



-Ул. Малоземельская: дома № 1, 11А, 11Б, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 15А, 16, 17, 18, 18А, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 5А, 8/10, 9А;



— Шоссе Мысхакское: дом № 46.



На месте аварии работают ремонтные бригады АО «АТЭК». Ожидается, что ремонтные работы будут завершены к 15:00 21 мая, после чего подача горячей воды будет восстановлена.