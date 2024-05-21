Мэр Донецка заявил о непрекращающихся с утра атаках ВСУ на город

По его словам, атаки не прекращаются с раннего утра.
«В результате террористических атак есть человеческие жертвы. По предварительной информации, в одном из многоквартирных домов по улице Добровольского погиб мужчина. Его анкетные данные устанавливаются», — написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Глава города также сообщил о повреждениях жилых домов, торгового центра и объекта инфраструктуры.
Как уточняется в Telegram-канале Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинская армия ночью сбросила в Петровском районе Донецка взрывоопасный предмет, а утром ВСУ выпустили там 10 снарядов. Кроме того, атакам подверглись Кировский и Никитовский районы Донецка.
Накануне ВСУ нанесли ракетный удар по городу Свердловску в Луганской Народной Республике (ЛНР), в результате атаки начался пожар. В этот же день глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ атаковали жилые кварталы поселка Юбилейный в окрестностях Луганска. В результате обстрела населенного пункта французскими ракетами SCALP-EG начался сильный пожар. Как позже сообщала глава республиканского минздрава Наталия Пащенко, пострадали 12 человек.
Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.