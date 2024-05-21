Мэр Донецка заявил о непрекращающихся с утра атаках ВСУ на город

Накануне ВСУ нанесли ракетный удар по городу Свердловску в Луганской Народной Республике (ЛНР), в результате атаки начался пожар. В этот же день глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ атаковали жилые кварталы поселка Юбилейный в окрестностях Луганска. В результате обстрела населенного пункта французскими ракетами SCALP-EG начался сильный пожар. Как позже сообщала глава республиканского минздрава Наталия Пащенко, пострадали 12 человек.