В Казани насмерть разбился мотоциклист

Трагедия произошла 21 мая на перекрестке улиц Московская и Гиззата в 7:41. Водитель автомобиля Nissan Qashkai столкнулся с мотоциклом Yamaha, который ехал по встречному пути. В результате с головы мотоциклиста слетела каска, а переднее колеса транспорта оторвало, остальную же часть с водителем выбросило на тротуар, в результате был совершен наезд на девушку-пешехода 1998 года рождения.