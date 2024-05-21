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В Казани насмерть разбился мотоциклист

В Казани в результате ДТП насмерть разбился мотоциклист. Об этом сообщает ГИБДД города.

Трагедия произошла 21 мая на перекрестке улиц Московская и Гиззата в 7:41. Водитель автомобиля Nissan Qashkai столкнулся с мотоциклом Yamaha, который ехал по встречному пути. В результате с головы мотоциклиста слетела каска, а переднее колеса транспорта оторвало, остальную же часть с водителем выбросило на тротуар, в результате был совершен наезд на девушку-пешехода 1998 года рождения.

Мотоциклист погиб на месте Девушку-пешехода увезли в больницу. По данному факту сотрудниками ГИБДД Казани оформлены материалы для передачи в ГСУ МВД по Татарстану для принятия процессуального решения.

ГИБДД