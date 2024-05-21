В Екатеринбурге простились с сотрудницей банка Анной Кашиной, которую зарезал бывший

В Екатеринбурге 21 мая простились с 30-летней сотруднице банка Анной Кашиной. Женщина погибла 18 мая на одной из самых оживленных улиц Уралмаша. Убийство попало на видео. На опубликованных кадрах видно, как с Анной эмоционально беседовал мужчина в темной одежде и капюшоне. Женщина пыталась уйти, но тот ей не давал. В какой-то момент мужчина достал из кармана руку и нанес женщине несколько ударов острым предметом, после чего сбежал. Спасти Анну врачам не удалось.
По версии следствия, убийцей Анны оказался ее бывший сожитель, 38-летний Сергей Зуев. Женщина прожила с ним около 10 лет. От Сергея Анна родила дочь. Сейчас девочке 9 лет. Пара рассталась около полутора лет назад.
— Он начал поднимать на нее руку. Однажды дошло до того, что выбил зубы и сломал нос. Она боялась уйти, но больше не могла это терпеть, — рассказывала «КП-Екатеринбург» подруга убитой.
Однако после разрыва ситуация лучше не стала. Как рассказывают близкие Анны, Сергей начал преследовать бывшую и угрожать ей расправой.
ЗАРЕЗАЛ И ПОБЕЖАЛ В ЦЕРКОВЬ.
Анна боялась Сергея и даже начала отслеживать его по геолокации. Но почему-то в тот роковой день, 18 мая, решилась выйти с работы на улицу, когда бывший позвал ее на разговор. Возможно, думала, что днем на улице Победы ей ничего не угрожает. Ошиблась…
Полицейские задержали Сергея Зуева недалеко от места преступления.
— Искали по приметам, так как он был одет во все черное. Скрывшись с места происшествия, мужчина направился в церковь. Задержанный имеет несколько судимостей, в том числе дважды — за причастность к грабежами, один раз — за мошенничество, — рассказывал начальник пресс-службы свердловского полицейского главка Валерий Горелых.
Теперь у Сергея Зуева появится еще одна судимость — по первой части статьи 105 УК РФ (убийство). СК считает, что мотивом убийства послужила ревность. 20 мая суд избрал Зуеву меру пресечения. На время следствия он останется под стражей. За убийство бывшей гражданской жены Зуеву «светит» до 15 лет колонии.
ПРОСТИТЬСЯ ПРИШЛИ ОКОЛО СОТНИ ЧЕЛОВЕК.
Прощание с Анной Кашиной состоялось в храме Рождества Христова на Уралмаше. Проститься с ней пришли родные и близкие. Всего около 100 человек. Многие не могли сдержать слез. Особенно эмоционально вела себя мама Анны. Она подолгу останавливалась у гроба, не сдерживая слез. А вот 9-летнюю дочку погибшей на прощание не повезли, чтобы огородить от лишних переживаний.
Похоронят Анну на Павловском кладбище в Среднеуральске.