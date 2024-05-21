В Екатеринбурге простились с сотрудницей банка Анной Кашиной, которую зарезал бывший

В Екатеринбурге 21 мая простились с 30-летней сотруднице банка Анной Кашиной. Женщина погибла 18 мая на одной из самых оживленных улиц Уралмаша. Убийство попало на видео. На опубликованных кадрах видно, как с Анной эмоционально беседовал мужчина в темной одежде и капюшоне. Женщина пыталась уйти, но тот ей не давал. В какой-то момент мужчина достал из кармана руку и нанес женщине несколько ударов острым предметом, после чего сбежал. Спасти Анну врачам не удалось.