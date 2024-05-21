Несколько школ Копейска эвакуировали 21 мая из-за сообщений о минировании.

В Копейске 21 мая эвакуировали несколько школ. Информацию об этом chel.aif.ru подтвердили источники в правоохранительных органах.
Как рассказали местные жители в сообществе «Подслушано Копейск», эвакуация прошла в школах № 9, 16 и 48.
По данным источника chel.aif.ru, причиной этого стали письма с угрозами, которые пришли на электронную почту учебных заведений. Сотрудники обратились в полицию и экстренные службы. Помещения школ осматривают специалисты. В одной из учебных организаций проверка уже завершена, никаких опасных предметов там не обнаружили.