Несколько школ Копейска эвакуировали 21 мая из-за сообщений о минировании.

По данным источника chel.aif.ru, причиной этого стали письма с угрозами, которые пришли на электронную почту учебных заведений. Сотрудники обратились в полицию и экстренные службы. Помещения школ осматривают специалисты. В одной из учебных организаций проверка уже завершена, никаких опасных предметов там не обнаружили.