Группу из 42 жителей Новосибирской области обвинили в мошенничестве

С мая по август 2020 года мошенники оформляли на третьих лиц в салонах сотовой связи Новосибирска и Бердска кредиты для покупки электроприборов. Товары впоследствии перепродавали. Руководили группой два человека, они привлекли к своей деятельности еще 40 новосибирцев.