Группу из 42 жителей Новосибирской области обвинили в мошенничестве

42 жителей Новосибирской области обвинили в мошенничестве, организованном группой лиц. Они нанесли ущерб более 11 миллионов рублей.
С мая по август 2020 года мошенники оформляли на третьих лиц в салонах сотовой связи Новосибирска и Бердска кредиты для покупки электроприборов. Товары впоследствии перепродавали. Руководили группой два человека, они привлекли к своей деятельности еще 40 новосибирцев.
— Работники магазинов сотовой связи занимались оформлением документов на получение кредитов. Другие участники занимались подделкой копий документов, — уточнили в прокуратуре региона.
В общей сложности мошенники совершили 82 преступления. Сейчас на имущество обвиняемых наложили арест на сумму более 1,5 миллиона рублей. Уголовное дело направили в суд.