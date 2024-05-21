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Группу из 42 жителей Новосибирской области обвинили в мошенничестве

Они оформляли кредиты на третьих лиц.

42 жителей Новосибирской области обвинили в мошенничестве, организованном группой лиц. Они нанесли ущерб более 11 миллионов рублей.

С мая по август 2020 года мошенники оформляли на третьих лиц в салонах сотовой связи Новосибирска и Бердска кредиты для покупки электроприборов. Товары впоследствии перепродавали. Руководили группой два человека, они привлекли к своей деятельности еще 40 новосибирцев.

— Работники магазинов сотовой связи занимались оформлением документов на получение кредитов. Другие участники занимались подделкой копий документов, — уточнили в прокуратуре региона.

В общей сложности мошенники совершили 82 преступления. Сейчас на имущество обвиняемых наложили арест на сумму более 1,5 миллиона рублей. Уголовное дело направили в суд.

Прокуратура