В Пермском крае простятся с младшим сержантом Галаниным, погибшим на СВО

Об этом рассказали в администрации Нытвенского городского округа. Военнослужащий Галанин служил в должности командира штурмового отделения. Младший сержант погиб 17 апреля 2024 года в ходе выполнения боевого задания. Церемония прощания с бойцом пройдёт во Дворце культуры и спорта посёлка Уральский 22 мая.