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В Пермском крае простятся с младшим сержантом Галаниным, погибшим на СВО

Мужчину проводят в последний путь в посёлке Уральском.

Прощание с младшим сержантом Виктором Галаниным, погибшим на специальной военной операции, пройдёт в Пермском крае.

Об этом рассказали в администрации Нытвенского городского округа. Военнослужащий Галанин служил в должности командира штурмового отделения. Младший сержант погиб 17 апреля 2024 года в ходе выполнения боевого задания. Церемония прощания с бойцом пройдёт во Дворце культуры и спорта посёлка Уральский 22 мая.

Администрация округа выразила соболезнования семье, родным и близким погибшего мужчины.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о прощании с двумя военнослужащими из Верещагино, которые погибли на специальной военной операции. Дата прощания с ними назначена на 21 мая.