В Пермском крае простятся с младшим сержантом Галаниным, погибшим на СВО

Прощание с младшим сержантом Виктором Галаниным, погибшим на специальной военной операции, пройдёт в Пермском крае.
Об этом рассказали в администрации Нытвенского городского округа. Военнослужащий Галанин служил в должности командира штурмового отделения. Младший сержант погиб 17 апреля 2024 года в ходе выполнения боевого задания. Церемония прощания с бойцом пройдёт во Дворце культуры и спорта посёлка Уральский 22 мая.
Администрация округа выразила соболезнования семье, родным и близким погибшего мужчины.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о прощании с двумя военнослужащими из Верещагино, которые погибли на специальной военной операции. Дата прощания с ними назначена на 21 мая.