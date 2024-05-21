Тело накрыли халатами: в коридоре калининградской поликлиники умер человек

В калининградской поликлинике на ул. Мусоргского умер человек. Об этом «Клопс» рассказали пациенты медучреждения.
«Я была у врача, выхожу в коридор, а там лежит труп. Видны только руки — я заметила, что установлен катетер. Тело накрыто одноразовыми халатами. Судя по рукам, человек пожилой», — рассказала свидетельница.
По словам собеседницы «Клопс», рядом с телом поставили ширму. Тут же молча сидела пожилая женщина.
«Кто-то из персонала её успокаивал, мол, не переживайте, сейчас приедет полиция. Никого из пациентов не выгоняли, двери не закрывали», — сообщила очевидица.
Дозвониться в поликлинику не удалось. Указанные на сайтах телефоны не отвечают. Редакция обратилась в региональный минздрав и УМВД по Калининградской области с просьбой прокомментировать ситуацию.