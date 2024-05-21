Житель Миасса пойдет под суд за то, что избил знакомого 26 лет назад

В Челябинской области раскрыли преступление 26-летней давности.
В 1997 году в Миассе в больницу привезли сильно избитого мужчину. Спасти жизнь пациента врачам не удалось. Кто напал на мужчину, выяснить не смогли: преступник испугался наказания и тщательно замел следы.
Много лет спустя следователи подняли дело из архивов, еще раз пристально изучили все улики и все же сумели выйти на след подозреваемого. Им оказался житель Миасса. В момент преступления мужчине было 28 лет, а сейчас уже исполнилось 54.
— Под тяжестью собранных доказательств обвиняемый дал признательные показания об обстоятельствах совершенного преступления, — рассказали в СУ Следственного комитета по Челябинской области.
По версии следствия, ночью в июне 1997 года двое мужчин пили спиртное и спьяну разругались. Обвиняемый накинулся на собутыльника, пинал его ногами в голову и живот, а потом сбежал.
Теперь миасца будут судить за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека.