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В Екатеринбурге задержали начальников областного УЭБиПК и УФНС

Также по делу проходит еще один сотрудник местной полиции.

ТАСС, 21 мая. Силовики в рамках уголовного дела задержали в Екатеринбурге начальника УЭБиПК ГУ МВД по Свердловской области Андрея Дьякова и начальника областного УФНС Сергея Логинова. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«В настоящее время в Екатеринбурге в рамках расследования уголовного дела задержаны начальник УЭБиПК ГУ МВД по Свердловской области Андрей Дьяков и руководитель областного УФНС Сергей Логинов. Также по делу проходит еще один сотрудник местной полиции», — сказал собеседник агентства, не уточнив, по какой статье возбуждено уголовное дело.

По словам представителя правоохранительных органов, по местам службы и месту жительства задержанных проходят обыски.

Дьяков возглавляет УЭБиПК с января текущего года. Прежде полгода он исполнял обязанности начальника данного подразделения. Логинов назначен на должность руководитель областной налоговой службы в декабре 2011 года.