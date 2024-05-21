В Екатеринбурге задержали начальников областного УЭБиПК и УФНС

ТАСС, 21 мая. Силовики в рамках уголовного дела задержали в Екатеринбурге начальника УЭБиПК ГУ МВД по Свердловской области Андрея Дьякова и начальника областного УФНС Сергея Логинова. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
«В настоящее время в Екатеринбурге в рамках расследования уголовного дела задержаны начальник УЭБиПК ГУ МВД по Свердловской области Андрей Дьяков и руководитель областного УФНС Сергей Логинов. Также по делу проходит еще один сотрудник местной полиции», — сказал собеседник агентства, не уточнив, по какой статье возбуждено уголовное дело.
По словам представителя правоохранительных органов, по местам службы и месту жительства задержанных проходят обыски.
Дьяков возглавляет УЭБиПК с января текущего года. Прежде полгода он исполнял обязанности начальника данного подразделения. Логинов назначен на должность руководитель областной налоговой службы в декабре 2011 года.