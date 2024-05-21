В Екатеринбурге задержали начальников областного УЭБиПК и УФНС

«В настоящее время в Екатеринбурге в рамках расследования уголовного дела задержаны начальник УЭБиПК ГУ МВД по Свердловской области Андрей Дьяков и руководитель областного УФНС Сергей Логинов. Также по делу проходит еще один сотрудник местной полиции», — сказал собеседник агентства, не уточнив, по какой статье возбуждено уголовное дело.