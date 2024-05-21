Суд приговорил новосибирского физика Маслова к 14 годам колонии

«Судебная коллегия постановила Маслова Анатолия Александровича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год», — сказала председательствующая судья Ирина Фурманова, оглашая резолютивную часть приговора. Кроме того, суд назначил Маслову дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с допуском и доступом к сведениям, составляющим государственную тайну, на срок два года.