Виновнику наезда самолета на техника в Кольцово грозит два года лишения свободы

Сейчас в Следственном комитете устанавливают все обстоятельства случившегося — допрашиваются свидетели. Готовятся экспертизы. Виновному может грозить до двух лет лишения свободы. Самого пострадавшего техника положили в Городскую больницу № 36. Ему была сделана операция.