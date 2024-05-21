Виновнику наезда самолета на техника в Кольцово грозит два года лишения свободы

Ситуацией с травмированием техника в аэропорту «Кольцово» заинтересовались сотрудники Следственного комитета России. Они возбудили уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» (ч.1, ст. 263 УК РФ).
— По версии следствия, 19 мая 2024 года в аэропорту Екатеринбурга пассажирский самолет рейсом «Екатеринбург-Бишкек» при начале движения передней стойкой шасси совершил наезд на ноги техника по выпуску воздушного судна, — сообщают в Центральном МСУТ СК России. — В результате произошедшего сотрудник получил тяжкие травмы и госпитализирован.
Сейчас в Следственном комитете устанавливают все обстоятельства случившегося — допрашиваются свидетели. Готовятся экспертизы. Виновному может грозить до двух лет лишения свободы. Самого пострадавшего техника положили в Городскую больницу № 36. Ему была сделана операция.
— Он находится в тяжелом состоянии в реанимации и получает всю необходимую медицинскую помощь, — прокомментировали в пресс-службе больницы.
Как ранее писал сайт KP.RU, Московский городской суд рассмотрел жалобу Шахина Аббасова, которого обвиняют в убийстве 24-летнего парня из-за замечания о парковке. Решение о заключении фигуранта дела в СИЗО оставили без изменения.