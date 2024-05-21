«Это было коллективное помешательство!»: В Ростове семь членов одной семьи по очереди отправили миллионы мошенникам

И, если звонивших пока не нашли, то вот их «техподдержку» уже осудили. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону признал мужчин виновными. Их приговорили к 3,3 годам в колонии общего режима. Но те посчитали наказание слишком суровым. Подали апелляцию. А Ростовский областной суд действительно согласился с тем, что приговор не совсем соответствен проступку. Срок мужчинам увеличили.