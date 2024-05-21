«Это было коллективное помешательство!»: В Ростове семь членов одной семьи по очереди отправили миллионы мошенникам

В Ростове осудили трех человек после того, как они помогли телефонным мошенникам развести народ на кругленькие суммы. Как считает следствие, благодаря их «услугам», доверчивые люди лишились около 22 миллионов рублей.
ОТКРЫЛИ ОФИС ПРЯМО В КВАРТИРЕ.
В суде было озвучено, что троица занималась чисто технической стороной вопроса: предоставляла возможность аферистам пользоваться «сменными номерами». Известно, что свой нашпигованный техникой офис они открыли прямо в квартире.
Когда же предприимчивых друзей задержали, они озвучили свою версию. Мол, предоставляли, так называемый «коллекторский темный трафик» для звонков должникам. Но со временем все же «возникли подозрения о мошеннических звонках». Правда, отказываться от непыльной работы после этого не стали.
Как позже выяснит следствие, за одну минуту телефонных переговоров с будущими жертвами «технарям» из Ростова лжебанкиры платили рубль с копейками. Доход в неделю — больше миллиона рублей. Но, как оказалось, эти деньги — крохи, по сравнению с тем ущербом, который был нанесен доверчивым людям.
— Введенные в заблуждение граждане переводили на счета мошенников суммы от 47 тысяч до почти 4 млн рублей. Общая сумма причиненного ущерба потерпевшим превысила 22 миллиона рублей, — озвучили цифры в объединенной пресс-службе судов по Ростовской области.
«ЭТО БЫЛО КАКОЕ-ТО КОЛЛЕКТИВНОЕ ПОМЕШАТЕЛЬСТВО».
К слову, аферистам только у одной семьи удалось выманить 10 млн рублей. Вначале они убедили ростовчанина в том, что с его счетами работают мошенники. Тогда тот обналичил в кассе 1,3 млн рублей и перевел их незнакомцам. Получив крупную сумму, те вошли в азарт.
— Под угрозой — и деньги близких: убедите их работать с нами и со следствием, — давили они.
И тот пошел. Всего же под влияние попали семь родственников мужчины, в том числе сестра с мужем, брат с женой и родители.
— Каждый из них снимал крупные суммы — от миллиона и выше — со своих вкладов, и отправлял сбережения на непонятно какие счета.
— Это было какое-то коллективное помешательство, — позже сокрушались люди, когда пришли в полицию писать заявление.
И, если звонивших пока не нашли, то вот их «техподдержку» уже осудили. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону признал мужчин виновными. Их приговорили к 3,3 годам в колонии общего режима. Но те посчитали наказание слишком суровым. Подали апелляцию. А Ростовский областной суд действительно согласился с тем, что приговор не совсем соответствен проступку. Срок мужчинам увеличили.
— Судебная коллегия посчитала необходимым усилить назначенное осужденным наказание по каждому эпизоду преступлений, — рассказали в суде. — И окончательно назначила двум из них наказание в виде лишения свободы сроком по 4,5 года, а третьему — сроком на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА.
Могли посадить на 10 лет.
Как рассказал адвокат Антон Иванов, сегодня такого рода преступления имеют большую степень опасности для людей, так как совершаются повсеместно и в большом количестве.
При вынесении приговора апелляционным судом этот факт был учтен.
— Поэтому считаю, что апелляционная инстанция вполне обоснованно изменила наказание на более строгое.
При этом, отмечает специалист, даже в этом случае ростовчанам повезло. Дело в том, что такая статья предполагает максимальное наказание — 10 лет лишения свободы.
— Но, вероятно, при вынесении приговора было учтено, что осужденные не сами звонили потерпевшим, а выступили в качестве пособников в совершении преступления.