Ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП со стоящей машиной в Ростовской области

В Каменском районе Ростовской области ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП на трассе М-4 «Дон». Авария произошла в понедельник, 20 мая, сообщают в отделе пропаганды Управления ГИБДД по Ростовской области.
— Около 8.35 на федеральной автодороге М-4 «Дон» в Каменском районе 48-летний водитель, который управлял автомобилем «ВАЗ 111830», врезался в стоящий на проезжей части BMW X3. За рулем иномарки сидел 33-летний водитель, — прокомментировали в донской Госавтоинспекции.
В результате аварии пострадали три человека: это водитель «Лады Калины» и двое его пассажиров — 30-летний мужчина и шестилетний ребенок.
— Полицейские выявляют все обстоятельства случившегося, — добавили в Управлении ГИБДД по Ростовской области.