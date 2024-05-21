Ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП со стоящей машиной в Ростовской области

— Около 8.35 на федеральной автодороге М-4 «Дон» в Каменском районе 48-летний водитель, который управлял автомобилем «ВАЗ 111830», врезался в стоящий на проезжей части BMW X3. За рулем иномарки сидел 33-летний водитель, — прокомментировали в донской Госавтоинспекции.