Волгоградцам рассказали об основных схемах мошенников

Чаще всего мошенники представляются операторами сотовой связи и заявляют, что действие сим-карты заканчивается. Чтобы его продлить, нужно продиктовать код из СМС. Если выполнить это требование, аферисты получают доступ к вашим личным данным.
Еще одна из популярных мошеннических схем — предложение от лжеброкеров об открытии счета для получения прибыли, оплате страхового взноса за инвестиции или требование продиктовать личные данные для регистрации в брокерской компании.
Также часто аферисты представляются знакомыми, которые якобы попали в беду и им срочно нужны деньги; работодателями, которые требуют заполнить анкету с указанием данных банковской карты, или сотрудниками банка. Последние часто сообщают, что на абонента оформлен кредит мошенниками, а чтобы это предотвратить, необходимо перевести все сбережения на безопасные счета.
Услышав такие слова, необходимо сразу положить трубку. Развеять сомнения в том, что вам звонил мошенник, можно, самостоятельно перезвонив знакомому или в организацию, откуда якобы поступил звонок.