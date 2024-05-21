Волгоградцам рассказали об основных схемах мошенников

Также часто аферисты представляются знакомыми, которые якобы попали в беду и им срочно нужны деньги; работодателями, которые требуют заполнить анкету с указанием данных банковской карты, или сотрудниками банка. Последние часто сообщают, что на абонента оформлен кредит мошенниками, а чтобы это предотвратить, необходимо перевести все сбережения на безопасные счета.