Почему отложен суд по делу об убийстве аниматоров

«Когда я была в первый раз на суде, они выглядели похуже, Двойников так вообще как бомж был, а сегодня видимо приезжал к ним барбер, вон как марафет навел. И бородку подровняли, и стрижку модную сделали… Да и отъелись нехило так! Интересно, как они сидят там, пока мой любимый муж и Таня лежат в земле? Видимо — припеваючи», — написала Дарья в соцсетях.