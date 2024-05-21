Почему отложен суд по делу об убийстве аниматоров

Начался суд над бандой, обвиняемой в убийстве аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко. В Краснодарском краевом суде 20 мая должно было состояться заседание по поводу продления меры пресечения фигурантам. Однако его отложили на 22 мая. Причиной этому, как пояснил представитель вдовы — юрист Александр Звездин — стал очередной отвод адвоката, запрошенный одним из обвиняемых (предполагаемым главарем банды Демьяном Кеворкьяном). Подробности — в материале kuban.aif.ru.
Снова поменял адвоката.
В конце апреля прошлого года при возвращении с праздничного мероприятия, напомним, коллеги Кирилл Чубко и Татьяна Мостыко стали жертвами троих подельников, которых вскоре задержали. Кровавую расправу над артистами злоумышленники устроили ради денежной наживы. Членам организованной преступной группы вменяют сразу пять статей УК РФ, в результате чего каждый из них может получить вплоть до пожизненного заключения.
По данным прокуратуры края, неподалеку от хутора Память Ленина один из соучастников нанес потерпевшему 13 ножевых ударов. Через несколько часов они сожгли автомобиль потерпевших в районе станицы Батуринской Брюховецкого района. Затем отвезли потерпевшую на своем автомобиле «ВАЗ 21140» в лесистую местность рядом с хутором Коржи Ленинградского района, где один из нападавших убил ножом девушку, нанеся не менее пяти ударов в область шеи и верхних конечностей. Тела убитых фигуранты закопали в лесу на значительном расстоянии друг от друга.
Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края, крайсуд принял к производству уголовное дело против Демьяна Кеворкьяна, Анатолия Двойникова и Арама Татосяна. Накануне обвиняемых доставили в суд, но заседание перенесли.
По мнению представителя Дарьи Чубко, Александра Звездина, Кеворкьян намеренно затягивает процесс, меняя адвокатов.
«Он развлекается так. Он почти на каждой “страже” (заседании о продлении меры пресечения — прим. ед.), ну по крайней мере, в ноябре это делал. Одного адвоката отвел, второй — поехал к нему, но не доехал. Отвод удовлетворен, я считаю, совершенно необоснованно», — рассказал юрист телеканалу «Кубань 24».
Отдельно Звездин добавил, что у исполнителей преступления позиция «признать вину и со всем соглашаться». То есть так они рассчитывают на снисхождение.
«Нехило отъелись».
Между тем после несостоявшегося заседания родственники потерпевших пожаловались на то, что в зал не пустили прессу.
«Мы неоднократно просили пустить на заседание прессу, чтобы вы там тоже присутствовали. Заседание было абсолютно открытым, просто Кеворкьян тянет время», — сказала журналистам Ольга.
Вдова Кирилла Чубко Дарья на этот раз не смогла лично присутствовать на заседании, поскольку была в дороге. Но женщина заявила, что на всех последующих заседаниях она будет. Дарья также возмутилась насчет того, что не пустили СМИ.
«И также я буду просить открытый суд! С прессой, с общественностью! Нечего закрывать двери и прятать упырей», — высказалась Дарья на своей странице в социальных сетях.
Дарья Чубко обратила внимание, что когда была первый раз на суде, то участники банды выглядели не так хорошо.
«Когда я была в первый раз на суде, они выглядели похуже, Двойников так вообще как бомж был, а сегодня видимо приезжал к ним барбер, вон как марафет навел. И бородку подровняли, и стрижку модную сделали… Да и отъелись нехило так! Интересно, как они сидят там, пока мой любимый муж и Таня лежат в земле? Видимо — припеваючи», — написала Дарья в соцсетях.
Также вдова заявила о том, что Кеворкьян так и не был признал рецидивистом.
«Он вышел на свободу раньше времени и убил, с особой жестокостью убил двух невинных людей! А теперь посмотрите, как сидит — с гордо поднятой головой на скамье — и кричит вовсю, что он “чистый лист”, белый и пушистый! И, естественно, это может повлиять на его дальнейшее наказание», — возмущается Дарья Чубко.
Оперуполномоченный отдела по борьбе с преступлениями против личности УУР ГУ МВД России по Краснодарскому краю Арамис Шевченко охарактеризовал Кеворкьяна как «дерзкую личность». Он отметил, что при задержании Кеворкьян мог оказать сопротивление, но не успел, поскольку правоохранители все продумали и грамотно распределили роли. В машине фигуранта под ковриком нашли улики: наручники, а в салоне телефон с сохранившейся перепиской, а также блокнотом. В блокноте был расписан «План Б». Кеворкьян готовил пути отхода после убийства. Кроме того, даже расписал планы на будущее с деталями новых планируемых преступлений.
Двойникова вычислили по отпечаткам пальцев, когда он толкал машину, за рулем которой был Кеворкьян. А третьего соучастника, Татосяна, нашли при изучении телефона главаря банды.
Ранее стало известно, что за совершенные преступления каждый из подельников может получить от восьми лет лишения свободы до пожизненного заключения. При этом главарю банды предстоит ответить еще за одно преступление, которое вскрылось в ходе расследования. Мужчину обвиняют в том, что в мае 2013 года он убил своего знакомого в станице Ясенской Ейского района. Фигурант инсценировал несчастный случай, «уронив» с высоты на тело убитого кусок ствола дерева. После он закопал несчастного в лесополосе, засыпав цементной смесью.
«АиФ-Юг» продолжает следить за расследованием по делу об убийстве аниматоров.