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В Бангкоке при аварийной посадке самолета погиб человек

По данным авиакомпании Singapore Airlines, самолет в ходе полета оказался в зоне сильной турбулентности.

БАНГКОК, 21 мая. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Singapore Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту Бангкока. Как сообщил перевозчик, в результате ЧП один пассажир погиб, есть многочисленные пострадавшие.

По данным авиакомпании, самолет в ходе полета оказался в зоне сильной турбулентности.

СМИ Таиланда уточняют, что пострадали 30 человек. Причины аварийной посадки не называются. Известно, что Boeing 777−300 направлялся из Лондона в Сингапур. На его борту находились 221 пассажир и 18 членов экипажа.