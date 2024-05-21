В Бангкоке при аварийной посадке самолета погиб человек

БАНГКОК, 21 мая. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Singapore Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту Бангкока. Как сообщил перевозчик, в результате ЧП один пассажир погиб, есть многочисленные пострадавшие.
По данным авиакомпании, самолет в ходе полета оказался в зоне сильной турбулентности.
СМИ Таиланда уточняют, что пострадали 30 человек. Причины аварийной посадки не называются. Известно, что Boeing 777−300 направлялся из Лондона в Сингапур. На его борту находились 221 пассажир и 18 членов экипажа.