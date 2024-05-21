В Уфе на набережной нашли мертвого мужчину.

В уфимском микрорайоне Сипайлово на набережной днем 21 мая очевидцы обнаружили труп мужчины. Как сообщил «Башинформу» свидетель случившегося, сначала показалось, что произошло смертельное ДТП, но позже предварительно выяснилось, что уфимцу стало плохо с сердцем.