В Уфе на набережной нашли мертвого мужчину.

В уфимском микрорайоне Сипайлово на набережной днем 21 мая очевидцы обнаружили труп мужчины. Как сообщил «Башинформу» свидетель случившегося, сначала показалось, что произошло смертельное ДТП, но позже предварительно выяснилось, что уфимцу стало плохо с сердцем.
Мужчина умер прямо на улице. Тело накрыли одеялом. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и скорой помощи. Последние констатировали гибель мужчины.
«Башинформ» обратился за комментарием по поводу инцидента в пресс-службу МВД по РБ. В ведомстве подтвердили, что мужчина скоропостижно скончался.