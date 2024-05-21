В Башкирии медведь напал на лошадь

Медведь набросился на лошадь рядом с деревней Язги-Юрт. По словам очевидцев, животное смогло отбиться от хищника, но медведь успел повредить плечо. По предварительным данным, лошадь защищала своего жеребенка.
Ранее в МЧС Башкирии рассказывали, как вести себя во время встречи с медведем. Нельзя убегать от зверя и нужно стараться выглядеть больше, чем вы есть. Если медведь приближается к вам — начинайте кричать, стучите по предметам и близстоящим деревьям.
Если вы встретили медвежонка, не подходите к нему, поскольку где-то рядом находится его мать, которая будет защищать своих медвежат.