Ричмонд
+16°
сильный туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии медведь напал на лошадь

В Салаватском районе медведь напал на лошадь. Об этом сообщает Mash Batash.

Источник: Mash Batash

Медведь набросился на лошадь рядом с деревней Язги-Юрт. По словам очевидцев, животное смогло отбиться от хищника, но медведь успел повредить плечо. По предварительным данным, лошадь защищала своего жеребенка.

Ранее в МЧС Башкирии рассказывали, как вести себя во время встречи с медведем. Нельзя убегать от зверя и нужно стараться выглядеть больше, чем вы есть. Если медведь приближается к вам — начинайте кричать, стучите по предметам и близстоящим деревьям.

Если вы встретили медвежонка, не подходите к нему, поскольку где-то рядом находится его мать, которая будет защищать своих медвежат.