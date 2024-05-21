В Башкирии медведь напал на лошадь

Ранее в МЧС Башкирии рассказывали, как вести себя во время встречи с медведем. Нельзя убегать от зверя и нужно стараться выглядеть больше, чем вы есть. Если медведь приближается к вам — начинайте кричать, стучите по предметам и близстоящим деревьям.