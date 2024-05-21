Житель Пермского края осуждён за подготовку террористического акта

Житель Пермского края осуждён за приготовление к совершению террористического акта, сообщает пресс-служба УФСБ России по Пермскому краю.
Как рассказывает ведомство, было установлено, что осуждённый сотрудничал с представителями ВСУ для подготовки террористических акций на объектах промышленности и правоохранительных органов Перми. Преступные действия были совершены с сентября по октябрь 2022 года.
Мужчину обвиняли в приготовлении или покушении на преступления по статьям УК РФ «Государственная измена» и «Террористический акт», а также в совершении преступления по статье УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».
По данным УФСБ Пермского края, дело рассматривалось в Центральном окружном военном суде. Инстанция признала жителя Пермского края виновным и назначила наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Осуждённому также запрещено администрировать сайты и каналы с использованием электронных или информационно-телекоммуникативных сетей на протяжении трёх лет.