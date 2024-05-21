Турецкое СМИ указало на ряд странностей в катастрофе вертолета с Раиси

«Обычно вертолеты для поездок Раиси выбирались из моделей российского производства, а для поездки в Тебриз предпочтение было отдано американскому вертолету, собранному 30 лет назад. Еще одна важная деталь: ранее пилоты назначались из рядов Корпуса стражей исламской революции, а в этот раз — из кадров Эртеш (армии)», — сообщил газете источник в иранских органах безопасности.