Ричмонд
+14°
сильный туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Девять участников смертельной драки в Сысерти предстанут перед судом

В суд направлено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство из хулиганских побуждений.

Источник: МК.RU Екатеринбург

Инцидент произошел в букмекерской конторе Сысерти 2 апреля 2023 года.

Старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга сообщил, что перед судом предстанут 9 жителей региона 1980 — 2002 годов рождения. Им грозит вплоть до пожизненного заключения.

По версии следствия, у одного из обвиняемых 1 апреля произошел конфликт с мужчиной 1984 года рождения. Обвиняемый решил совершить убийство как своего оппонента, так и двух очевидцев ссоры.

Обвиняемый привлек еще нескольких лиц. Они 2 апреля забежали в букмекерскую контору и начали избивать находящихся там четырех мужчин, в том числе того, с кем произошел конфликт.

В результате избиения один из пострадавших скончался, еще трем были причинены повреждения различной степени тяжести.

«Сотрудники уголовного розыска и следователи СКР установили, что произошедший криминальный эпизод не имеет признаков межнационального конфликта, — сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. — Раскрытие резонансного преступления находилось на контроле руководства регионального полицейского главка».

«МК-Урал» ранее писал, что в ходе драки погиб мужчина 1986 года рождения.

Среди обвиняемых есть ранее судимые.