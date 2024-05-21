Девять участников смертельной драки в Сысерти предстанут перед судом

Инцидент произошел в букмекерской конторе Сысерти 2 апреля 2023 года.
Старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга сообщил, что перед судом предстанут 9 жителей региона 1980 — 2002 годов рождения. Им грозит вплоть до пожизненного заключения.
По версии следствия, у одного из обвиняемых 1 апреля произошел конфликт с мужчиной 1984 года рождения. Обвиняемый решил совершить убийство как своего оппонента, так и двух очевидцев ссоры.
Обвиняемый привлек еще нескольких лиц. Они 2 апреля забежали в букмекерскую контору и начали избивать находящихся там четырех мужчин, в том числе того, с кем произошел конфликт.
В результате избиения один из пострадавших скончался, еще трем были причинены повреждения различной степени тяжести.
«Сотрудники уголовного розыска и следователи СКР установили, что произошедший криминальный эпизод не имеет признаков межнационального конфликта, — сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. — Раскрытие резонансного преступления находилось на контроле руководства регионального полицейского главка».
«МК-Урал» ранее писал, что в ходе драки погиб мужчина 1986 года рождения.
Среди обвиняемых есть ранее судимые.