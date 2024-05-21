На Кубани подросток пообещал «расстрелять весь техникум»

В феврале этого года подросток, «заскучав на занятиях», взял телефон однокурсницы и набрал номер 112. Оператору молодой человек сказал, что «расстреляет весь техникум», положил трубку и вернул телефон девушке. На телефон сразу перезвонили, девушка пыталась объяснить, что сокурсник пошутил, но на место уже выехали сотрудники экстренных служб.