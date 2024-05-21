На Кубани подросток пообещал «расстрелять весь техникум»

КРАСНОДАР, 21 мая — РИА Новости. Суд в Краснодарском крае оштрафовал на 25 тысяч рублей 16-летнего подростка, который, «заскучав на занятиях», пообещал «расстрелять весь техникум», сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
В феврале этого года подросток, «заскучав на занятиях», взял телефон однокурсницы и набрал номер 112. Оператору молодой человек сказал, что «расстреляет весь техникум», положил трубку и вернул телефон девушке. На телефон сразу перезвонили, девушка пыталась объяснить, что сокурсник пошутил, но на место уже выехали сотрудники экстренных служб.
«Кореновский районный суд рассмотрел уголовное дело, возбужденное в отношении учащегося 1-го курса политехнического техникума, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма)… Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 25 000 рублей. Приговор вступил в законную силу», — говорится в сообщении.
В судебном заседании подсудимый полностью признал вину и раскаялся.