Прокуратура начала проверку по факту обрушения балкона девятиэтажки в центре Новосибирска

Судя по кадрам, размещенным в телеграм-канале «Экстренный НСК», обрушение произошло сегодня в 00.29, то есть, полпервого ночи. Запись разместили в ТГ в середине дня с комментариями от жильцов.
— Бетонные плиты висят на арматуре. Немного удерживает конструкцию вмонтированный в стену кондиционер, — сообщают очевидцы. — Жильцы обратились в Управляющую компанию, однако, пока специалисты только разводят руками и ищут сигнальную ленту, чтобы огородить опасный участок с земли.
Сегодня в 18.14 пресс-служба прокуратуры сообщила, что Прокуратурой Центрального района организована проверка.
— В ходе проверки прокуратура оценит действия управляющей компании по содержанию дома, — сообщает надзорное ведомство.
В настоящее время приняты меры к обеспечению безопасности граждан, территория земельного участка огорожена, организованы работы по демонтажу бетонного основания балкона.
Ранее «Прецедент» писал: в Кировском районе Новосибирска построят картодром.