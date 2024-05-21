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Прокуратура начала проверку по факту обрушения балкона девятиэтажки в центре Новосибирска

В квартире на 9-ом этаже дома по улице Орджоникидзе, 27 обрушился фрагмент балкона. Прокуратура начала проверку.

Источник: соцсети

Судя по кадрам, размещенным в телеграм-канале «Экстренный НСК», обрушение произошло сегодня в 00.29, то есть, полпервого ночи. Запись разместили в ТГ в середине дня с комментариями от жильцов.

— Бетонные плиты висят на арматуре. Немного удерживает конструкцию вмонтированный в стену кондиционер, — сообщают очевидцы. — Жильцы обратились в Управляющую компанию, однако, пока специалисты только разводят руками и ищут сигнальную ленту, чтобы огородить опасный участок с земли.

Сегодня в 18.14 пресс-служба прокуратуры сообщила, что Прокуратурой Центрального района организована проверка.

— В ходе проверки прокуратура оценит действия управляющей компании по содержанию дома, — сообщает надзорное ведомство.

В настоящее время приняты меры к обеспечению безопасности граждан, территория земельного участка огорожена, организованы работы по демонтажу бетонного основания балкона.

Ранее «Прецедент» писал: в Кировском районе Новосибирска построят картодром.

Прокуратура