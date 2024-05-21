Двухлетняя девочка проглотила игрушечный крейсер «Аврора»

Необычную находку сделали при обследовании двухлетней девочки в Ивано-Матренинской детской клинической больнице в Иркутске. Ребенок попал туда, так как что-то проглотил во время игры с конструктором и начал подкашливать. Оказалось, что этим «чем-то» оказался игрушечный крейсер «Аврора». Кораблик застрял в пищеводе малышки и вызывал беспокойство. Поэтому врачи приняли решение о немедленном его извлечении. Об этом сообщили в соцсетях больницы.
— Мы сразу обратили внимание, что у «Авроры» есть достаточно острые выступающие части, которые цеплялись за стенки пищевода и царапали его. Извлечение кораблика заняло в два раза больше времени, чем, к примеру, обычной монеты, — рассказал врач отделения эндоскопии Илья Пикало.
Сейчас жизни малышки уже ничего не угрожает, но ее оставили в больнице на некоторое время для наблюдения. А игрушечный крейсер отправили в коллекцию инородных тел в отделении эндоскопии.