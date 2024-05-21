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Экс-командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова арестовали по подозрению в мошенничестве

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Бывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов заключен под стражу в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Экс-командующий 58-й гвардейской общевойсковой армией Попов Иван Иванович арестован по подозрению в мошенничестве», — сказал собеседник агентства.

По его словам, ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу рассматривалось в 235-м Гарнизонном военном суде. Других подробностей в правоохранительных органах не привели.

ТАСС направил запрос в военный суд.

Попов начал службу с командования взводом в 56-м десантно-штурмовом полку. В дальнейшем командовал различными частями и соединениями. Участвовал в специальной военной операции на различных ее участках, в том числе в должности командующего 58-й армией.